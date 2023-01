Heute erfolgreich: Gwen Stefani war eine schlechte Schülerin

Gwen Stefani (53) hatte keine erfolgreiche Schulzeit! Die No Doubt-Frontfrau, die unter anderem weltweite Bekanntheit mit Hits wie "Dont Speak" oder "Hey Baby" erlangte, kann eigentlich auf eine steile Karriere verweisen. Mit ihrem Erfolg, den die "The Voice"-Jurorin seit einigen Jahren auch im US-amerikanischen Fernsehen feiert, war das vor allem in ihrer Jugend ganz anders. Durch die High School hätte Gwen es damals nämlich fast nicht geschafft!



In der Schule habe sie sich definitiv schwer getan, verrät der Popstar gegenüber WSJ. Magazine. "Ich habe es kaum durch die High School geschafft", sagt Gwen weiter. Der Erfolg ihres Fashionlabels L.A.M.B. aus dem Jahr 2003 sei mehr dem Glück und weniger dem eigenen Können geschuldet. Dafür brauchte man nur Lizenzen, gesteht sie, selbst gegründet hat sie die Marken somit nicht. "Alles, was ich bis jetzt erreicht habe, geschah vor allem durch viel Glück", verriet Gwen im selben Interview.

Obwohl sich die blonde Schönheit lange nicht als Geschäftsfrau sah, überraschte sie im Frühjahr 2022 ihre Fans mit dem Launch ihrer eigenen Make-up-Linie GXVE Beauty. Mit all dem Glück fühlte sie sich dieses Mal bereit für den Schritt, ihre Brand von Grund auf aufzubauen.

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani, No-Doubt-Frontfrau

Getty Images Gwen Stefani, 1999

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani im November 2022

