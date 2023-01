Nach Pete-Aus: Bandelt Emily Ratajkowski jetzt mit ihm an?

Emily Ratajkowski (31) genießt ihr Dating-Leben in vollen Zügen! Im vorherigen Jahr reichte das Model nach vier Ehejahren mit dem Filmproduzenten Sebastian Bear-McClard (35) die Scheidung ein, aufgrund immer wiederkehrender Fremdgehgerüchte. Kurze Zeit später datete sie Pete Davidson (29). Die Beauty und der Komiker ließen sich immer wieder zusammen in der Öffentlichkeit sichten – für eine Beziehung reichte es offenbar nicht. Doch Em scheint bereits mit dem Nächsten anzubandeln!

Wie die Paparazzi-Aufnahmen zeigen, genoss die 31-Jährige ein Date mit Komiker Eric André in New York. Die Schauspielerin und der 2 Broke Girls-Darsteller schienen sich wohlzufühlen, als sie eng umschlungen durch Big Apple spazierten. Wie Daily Mail berichtet, sollen die beiden in einem japanischen Restaurant gegessen haben, bevor sie gemeinsam in eine Bar gingen. Emily glänzte in einem langen schwarze Ledermantel und passendem Midikleid, Eric hingegen war in etwas legerer Kleidung unterwegs.

Die "Gone Girl"-Darstellerin ist schon seit einigen Monaten wieder im Dating-Leben angekommen, obwohl sie offenbar zahlreiche Nieten gesammelt hat. "Ich sagte zu meiner Freundin: 'Ich habe das Gefühl, dass ich die schlimmsten Männer anziehe'", gab Emily in ihrem Podcast "High Low" zu.

