Schwierige Kindheit: Sam Mendes musste seine Mutter erziehen

Sir Sam Mendes (57) musste schon früh erwachsen werden! Der Ex-Mann von "Titanic"-Star Kate Winslet (47) drehte im Laufe seiner bisherigen Karriere zahlreiche erfolgreiche Filme wie etwa "James Bond: Spectre" oder "1917". Im September 2022 kam das Drama "Empire Of Light" in die Kinos. Jetzt spricht der Regisseur und Drehbuchautor über seine komplizierte Kindheit: Sam musste seine eigene Mutter erziehen!

Der 57-Jährige verriet im Interview mit The Guardian, dass er schon früh Verantwortung übernehmen musste. Als er drei Jahre alt war, trennten sich seine Eltern, woraufhin er sich mit seiner Mutter Valerie alleine durchschlagen musste. "In gewisser Weise habe ich meine eigene Mutter erzogen", erklärte Sam. Er habe so aus erster Hand erfahren, wie sie unter ihren psychischen Problemen litt: "Ich konnte sehen, dass meine Mutter, wenn sie unter Medikamenteneinfluss stand, [...] manipuliert wurde, meist von Männern."

Valerie habe sich, nachdem sie die Medikamente absetzte, aber endlich durchsetzen können: "Das fand ich heldenhaft", berichtete Sam und verdeutlichte: "Wenn du ein Kind bist, gehst du mit dem um, was vor dir ist. Und was dich nicht umbringt, macht dich stärker." Seine Erfahrungen habe er in "Empire of Light" nun einsetzen können, denn in dem Film steht eine alleinerziehende Mutter mit mentalen Problemen im Mittelpunkt.

Getty Images Sam Mendes bei der Weltpremiere von "1917" in London im Dezember 2019

Getty Images Sam Mendes und Olivia Colman bei den Tiff Tribute Awards im September 2022

Getty Images Sam Mendes im Oktober 2015

