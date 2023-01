Vor dem Dschungel: Verena Kerth und Marc Terenzi turteln

Erwischt! Marc Terenzi (44) hatte sich im Juli vergangenen Jahres von seiner kurzzeitigen Freundin Jenny Elvers (50) getrennt. Inzwischen ist der Sänger aber schon wieder mit der nächsten Frau im siebten Himmel – mit Verena Kerth (41). Die Radiomoderatorin hat vor, sich dieses Jahr im Dschungelcamp die Krone zu holen, so wie es ihr heutiger Partner im Jahr 2017 getan hatte. Gemeinsam verbringen Marc und Verena die letzten Tage vor ihrem Einzug in einem Hotel in Australien. Offensichtlich genießen die beiden die Zeit sehr.

Auf Aufnahmen, die Bild vorliegen, sind Marc und Verena auf dem Balkon ihres gemeinsamen Hotelzimmers zu sehen. Haut auf Haut kuscheln die beiden auf einer Liege im Schatten, küssen sich und können scheinbar nicht die Finger voneinander lassen. Zurzeit befindet sich das Paar vor Verenas Dschungel-Einzug noch in Quarantäne. Die Pause in den geschlossenen vier Wänden nutzen der ehemalige Dschungelkönig und die Münchnerin wohl für eine kleine Auszeit zu zweit, bevor sich der Regenwald zwischen sie drängt.

Zum Ende des Jahres 2022 machte Marc seiner Verena auf Instagram eine süße Liebeserklärung. Dort postete der frühere Boyband-Star eine Bildstrecke der beiden und kommentierte diese mit den Worten: "Es ist egal, wohin du reist... Dein Zuhause ist dort, wo deine bessere Hälfte ist."

Anzeige

Action Press / Essler, Christian Verena Kerth und Marc Terenzi bei der Eröffnung des Brautladens Soulmaid in Dresden im November 2022

Anzeige

Getty Images Marc Terenzi und Verena Kerth, 2022

Anzeige

Kandima Resort Marc Terenzi und Verena Kerth, November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de