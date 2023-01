"Are You The One?": Perfect Match mit überraschender Wende!

Das sagte Max zu der außergewöhnlichen Situation. In der neuen Staffel von Are You The One? geht es heiß her. Es wird geknutscht, gefummelt und Streitereien hat es auch schon gegeben. Vergangene Woche standen Ken und Caro gemeinsam in der Matchbox. Diese Woche dann das Ergebnis: Die beiden sind ein Perfect Match! Doch nicht nur das – Moderatorin Sophia Thomalla (33) eröffnete den Kandidaten, dass Max das zweite Match von Caro ist. Der musste die Villa dann mit Ken und Caro frühzeitig verlassen. Promiflash verriet er jetzt, ob er mit dieser Situation gerechnet hat.

"Caro war von Anfang an immer in meinen Favoriten für ein potenzielles Perfect Match", äußerte sich Max gegenüber Promiflash zu den Ereignissen. Zu Beginn haben er und Caro viel Zeit zusammen verbracht. "Ich habe sehr viele Gemeinsamkeiten gefunden", führte der ehemalige Date or Drop-Teilnehmer weiter aus. Dennoch habe ihn eine Sache an dem Perfect Match zweifeln lassen: "Caro verlor sehr schnell den Fokus und war immer so ein bisschen kichernd unterwegs." Das würde er an Frauen nicht so gerne mögen.

Deswegen kam es für Max wohl ziemlich überraschend, als Sophia die Bombe platzen ließ. "Als Caro und ich dann ein bestätigtes Perfect Match waren, haute mich das doch etwas um", erklärte er.

Anzeige

Instagram / max_stiennon Maximilian Stiennon, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / tannedken Ken, "Are You The One?"-Kandidat

Anzeige

Instagram / max_stiennon Maximilian Stiennon im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de