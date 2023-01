Ist Susan Sideropoulos' Mann eifersüchtig auf GZSZ-Partner?

Was sagt Susan Sideropoulos' (42) Mann dazu? Die Schauspielerin hatte von 2001 bis 2011 die Rolle der Verena Koch in der beliebten Vorabendserie GZSZ verkörpert. Dabei immer an ihrer Seite: Leon Moreno (gespielt von Daniel Fehlow, 47), mit dem sie vor ihrem Serientod verheiratet war. Zweimal spielten die beiden danach im GZSZ-Spin-off erneut zusammen und kehren demnächst als Paar sogar zurück zur Serie. War Susans Gatte Jakob jemals eifersüchtig auf ihre Serienliebe?

Im Interview mit Gala erzählte die 42-Jährige jetzt scherzhaft: "Nee. Daniel ist quasi adoptiert und als Zweitmann akzeptiert." Ihr Gatte Jakob hätte schon an Susans Seite gestanden, bevor der ganze "GZSZ"-Wahnsinn losgegangen sei. Aus dem Grund habe er einen "ganz anderen Zugang" zu der Sache. "Deswegen [war] es, glaube ich, auch kein Thema", ist sich Susan sicher.

Gegenüber Bild hatte die Blondine kürzlich ihr Liebesgeheimnis verraten: "Ich denke, die Basis für unsere Beziehung hat unsere sechsjährige Fernbeziehung zwischen Hamburg und Berlin geschaffen. Da lernt man gute Basics fürs Leben. Man bleibt man selbst, wertschätzt gemeinsame Zeit und gibt sich die Freiheit, die wir brauchen." Nach einem Streit würden die beiden außerdem niemals getrennt zu Bett gehen, sondern so lange miteinander sprechen, bis das Problem geklärt sei.

RTL / Rolf Baumgartner Verena Koch (Susan Sideropoulos) und Daniel Fehlow (Leon Moreno) bei GZSZ, 2011

Instagram / susan_sideropoulos Jakob Shitzberg und Susan Sideropoulos im Dezember 1995

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos im Juli 2021

