"Kleine Trinkpause": Hier stillt Model Lena Gercke Baby Lia!

Sie gewährt intime Einblicke in ihren Mama-Alltag! Lena Gercke (34) ist nicht nur eine der bekanntesten Influencerinnen Deutschlands, sondern auch seit Mitte Dezember 2022 zweifache Mutter. Nach Tochter Zoe vergrößert ihr Baby namens Lia das Familienglück mit Dustin Schöne (37) – dies zeigt sie auch regelmäßig im Netz. Zuletzt offenbarte die GNTM-Bekanntheit, wie sie ihr Leben mit ihrem Nachwuchs wuppt. Jetzt präsentiert sie einen besonders niedlichen Moment: Hier stillt Lena ihr Neugeborenes!

In ihrer Instagram-Story teilt sie den besagten Schnappschuss. Während Lena der kleinen Lia ihre Brust gibt, schaut die Designerin sie total verliebt an. Sie scheint die Kennenlernzeit mit ihrem Wunder zu genießen. "Kleine Trinkpause", schreibt die Beauty zu dem putzigen Foto und garniert das Posting mit einem weißen Herz. Was dabei dem einen oder anderen Fan auffallen dürfte: Das Mama-Tochter-Duo trägt einen farblich abgestimmten Look!

So entspannt sie auf dem Bild auch wirkt – im Hause Gercke kann es wohl durchaus auch mal anders zugehen. Vor wenigen Tagen erklärte Lena, dass sie sich auch mal vor ihren Aufgaben verstecke, wenn es ihr zu viel wird. Was dem Model dabei hilft? "Heimlich ein Eis essen, um meine Laune zu heben", gab sie scherzhaft zu.

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke mit Dustin Schöne

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Januar 2023

