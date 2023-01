Prinz Harry zeigt Kette, die William zerrissen haben soll

Ist das etwa Prinz Harrys (38) Beweisstück? Die Memoiren des Royals schlagen seit der Veröffentlichung hohe Wellen: In "Reserve" spricht der Herzog von Sussex nicht nur über sein Leben am britischen Königshof, sondern teilt ordentlich gegen Prinz William (40) aus. So behauptete der Sohn von König Charles (74), dass ihm sein Bruder 2019 im Streit eine Kette vom Hals gerissen habe. Diese präsentierte Harry jetzt in einem Interview.

Der 38-Jährige war zu Gast in "The Late Show" von Stephen Colbert (58) und sprach über das Schmuckstück. "Es heißt, er habe Ihre Halskette zerrissen. Welche Halskette hat er denn zerrissen?", hakte Moderator Stephen bei Harry nach. Woraufhin dieser antwortete: "Diese hier. Die jetzt repariert ist." Die Kette sei für ihn von großer Bedeutung: "Da sind die Herzschläge meiner Kinder drauf, die mir meine Frau geschenkt hat."

In seinem Buch berichtet Harry von der angeblichen Auseinandersetzung der Geschwister: "[William] packte mich am Kragen, riss an meiner Halskette und stieß mich zu Boden." Der Vorfall soll sich in seinem Haus Nottingham Cottage ereignet haben.

