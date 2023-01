Prinz William lachte Harry nach Panikattacke einfach aus!

Hat Prinz William (40) den Ernst der Lage damals nicht begriffen? Sein Bruder Prinz Harry (38) nimmt in seiner am 10. Januar erschienenen Biografie "Reserve" kein Blatt vor dem Mund. Der Royal-Aussteiger packt darin über viele einstig eng vertraute Familienmitglieder der Monarchie aus. Auch der Thronfolger bekommt sein Fett weg. Harry behauptet nun, dass William ihn nach einer Panikattacke ausgelacht habe!

In "Reserve" erläutert der 38-Jährige, dass er unter Angstzuständen gelitten habe. Deshalb sei der Rotschopf auch in Therapie gewesen. Doch William habe seine Erkrankung scheinbar nicht immer ernst genommen. Der Sohn von König Charles III. (74) erinnert sich: "Nach einer Rede, die sich weder vermeiden noch absagen ließ und während der ich um ein Haar in Ohnmacht gefallen wäre, kam Willy hinter der Bühne zu mir. Lachend." William habe zu ihm gesagt: "Harold! Schau dich an! Du bist ja schweißgebadet." Harry habe die Reaktion seines Bruders nicht fassen können.

Denn schließlich, so fährt Harry in "Reserve" fort, sei William derjenige gewesen, der seine erste Panikattacke live miterlebt habe. Die Reaktion sei damals noch ganz anders ausgefallen, denn William habe Mitgefühl gezeigt. "An jenem Tag oder kurz darauf sagte er, ich bräuchte Hilfe. Und jetzt hänselt er mich? Ich verstand nicht, wie er so unsensibel sein konnte", äußert der Mann an der Seite von Herzogin Meghan (41) ratlos.

Getty Images Prinz William im Mai 2022

Getty Images Prinz Harry bei den Vereinten Nationen in New York

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, Juli 2021

