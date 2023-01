Tochter Faye aus dem Haus: Anne-Sophie Briest datet wieder

Anne-Sophie Briest (48) ist wieder auf der Suche! Gemeinsam mit dem Rapper Markus Oergel alias Big Sal bekam die Schauspielerin ihre Tochter Faye Montana (19). Doch als die Kleine gerade einmal sieben Jahre alt war, starb ihr Vater an Knochenkrebs. Seitdem kümmerte sich Anne-Sophie alleine um Faye – für sie beendete sie sogar ihre Schauspielkarriere. Auch ihr Liebesleben schien dadurch in den Hintergrund gerückt zu sein. Da Faye mittlerweile zu einer jungen Frau herangewachsen ist, soll sich das aber wieder ändern: Anne-Sophie geht auf Partnersuche!

Das verriet die 48-Jährige gegenüber Bunte: "Ich habe sogar wieder Spaß am Daten!" Dennoch möchte sich Anne-Sophie bei der Partnersuche Zeit lassen. "Das Gute in meinem Alter ist, ich brauche keinen Mann mehr für irgendetwas. Ich bin komplett unabhängig und autark. Wenn ich eine Beziehung möchte, dann nur für den Spaß und um gemeinsam das Leben zu genießen", stellte sie zudem klar.

Aber auch Faye würde sich einen Partner an ihrer Seite wünschen – sie glaubt aber, dass es für sie schwieriger sei, das Liebes-Glück zu finden als für ihre Mutter: "Die meisten Jungs in meinem Alter wollen sich nicht fest binden. Das tut weh, denn wenn ich mich verliebe, will auch eine feste Beziehung", gab die 19-Jährige offen zu. Faye sei sich aber sicher, dass irgendwann auch der Richtige für sie kommt.

Getty Images Anne-Sophie Briest, Schauspielerin

Future Image / ActionPress Faye Montana Briest und Anne-Sophie Briest 2021

Frederic Kern/Future Image / Getty Images Faye Montana Briest im Mai 2022

