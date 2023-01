Damals Single: Prinz Williams Heirat stürzte Harry in Krise

Das Liebesglück seines Bruders machte Prinz Harry (38) schwer zu schaffen! Am 29. April 2011 feierten Prinz William (40) und Kate (41) eine absolute Traumhochzeit. Zu dieser Zeit machte Harry wiederum seinem Ruf als Party-Prinz alle Ehre und wurde immer wieder mit verschiedenen Frauen gesichtet. Sein damaliges Single-Dasein hat der Rotschopf allerdings keineswegs genossen. Wie Harry nun einräumt, stürzte Williams Hochzeit ihn sogar in eine tiefe Krise.

In seinen Memoiren "Reserve" erinnert sich der heute 38-Jährige an die Zeit, in der William seine Trauung plante: "Während Willy sich nun auf die Hochzeitsvorbereitungen konzentrierte, wünschte ich ihm alles Gute und versank tief in mir selbst. Ich dachte lange angestrengt über mein Single-Dasein nach", schreibt Harry. Immerhin habe er immer erwartet, als Erster zu heiraten und sich seinen sehnlichen Wunsch nach einer eigenen Familie zu erfüllen. "Warum geschieht das, was ich mir angeblich so sehr wünsche, einfach nicht? Und was, wenn es nie passiert?", habe der Enkel der Queen (✝96) sich damals verzweifelt gefragt.

Der Grund dafür, dass Harry immer früh Kinder bekommen wollte, war, dass sein Papa Charles (74) recht spät Vater wurde. "Ich hatte immer das Gefühl, dass das Probleme schuf, dass das Schranken zwischen uns errichtete", heißt es in dem Buch. Inzwischen hat der Aussteiger-Royal selbst zwei Kids mit seiner Frau Meghan (41): Sohnemann Archie (3) und Töchterchen Lilibet Diana (1).

Getty Images Prinz Harry bei der Hochzeit von Prinz William und Prinzessin Kate 2011

Getty Images Prinz Harry im April 2021

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

