Dschungelcamp: Sophia Cordalis wird Papa Lucas im TV zusehen

Lucas Cordalis (55) darf sich auf Unterstützung von zu Hause freuen! Für den Sänger geht heute Abend ein großes Abenteuer los: Gemeinsam mit elf anderen Kandidaten wird er sich Herausforderungen jeglicher Art im Dschungelcamp stellen. Auf seiner Reise nach Australien durfte ihn sein Schwiegervater Peter Klein begleiten. Auch auf seine Frau Daniela Katzenberger (36) und seinen Nachwuchs kann sich der Sohn von Costa Cordalis (✝75) verlassen: Sophia (7) und Dani werden ihren Lucas vor dem TV anfeuern!

Dies verriet die 36-Jährige überglücklich in ihrer Instagram-Story: "Ey, das Coole ist dadurch, dass das Dschungelcamp heute anfängt, also am Freitag und morgen ja Wochenende ist, kann ich die Sendung sogar mit Sophia gucken." Für Daniela sei dies ganz besonders: "Die erste Sendung und dann mit Sophia, dann sieht sie auch, was der Papa so macht, wie's ihm geht." Doch auch ein weiteres Familienmitglied wird Lucas' Aktionen im australischen Busch mitverfolgen: "Nächste Woche ist auch meine Schwester auf der Insel, das heißt, wir können dann schön Family-Public-Viewing machen."

Dani würde ihrem Mann gerne vor Ort beiseitestehen, allerdings sei das nicht möglich, wie ihre Mutter Iris Klein (55) gegenüber Promiflash erzählte: "Natürlich hätte Daniela gerne ihren Mann unterstützt, aber Sophia muss in die Schule und wir drehen zeitgleich auf Mallorca die eigene Sendung weiter in dieser Zeit."

