Eilmeldung: Lisa Marie Presley ist mit 54 Jahren gestorben!

Schockierende Nachrichten für alle Fans von Lisa Marie Presley (✝54): Die Tochter der Musiklegende Elvis Presley (✝42) ist am Donnerstag in Folge eines Herzstillstandes gestorben. Ihre Mutter Priscilla Presley bestätigt die traurige News in einem offiziellen Statement: "Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht mitteilen, dass meine wunderschöne Tochter Lisa Marie von uns gegangen ist." Mehr dazu in Kürze hier auf Promiflash.

