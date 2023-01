Nach Trennung: Katie Price teilt Knutsch-Pic mit Hugh Hefner

Was Katie Price (44) damit wohl bezwecken will? Eigentlich hatten die britische Reality-TV-Darstellerin und Carl Woods (33) große Hochzeitspläne. Daraus wurde jedoch nichts, denn Ende November erhob der einstige UK-Love Island-Kandidat Fremdgeh-Vorwürfe gegen seine Ex. Auch wenn es zwischenzeitlich so aussah, als würden sich die beiden wieder annähern, gehen sie nun getrennte Wege. Ob Katie ihrem Ex mit diesem neuen Knutschbild eins auswischen will?

Via Instagram teilt Katie am Mittwoch einige Aufnahmen aus ihrer Vergangenheit. Neben einem alten "Playboy"-Cover von ihr oder früheren Schnappschüssen mit Paris Hilton (41) veröffentlicht sie auch ein Knutsch-Pic mit einem anderen Mann. Auf dem Bild drückt sie Hugh Hefner (✝91), dem Chefredakteur des beliebten Männermagazins, einen dicken Kuss auf die Lippen. "Der Traum wurde wahr, als ich auf dem Cover des amerikanischen Playboys war, mit Hugh Hefner lebte und mit ihm durch Amerika tourte", erinnert sich die 44-Jährige.

Das Bild teilt Katie nur kurz nachdem Carl sich mit einer fremden Frau ablichten ließ. Auch wenn das Bild des 33-Jährigen ihn gemeinsam mit seiner Kosmetikerin zeigt, vermuteten Fans bereits, dass es sich bei der Dame um die neue Flamme des frischgebackenen Singles handeln könnte. "Die beiden sehen nach einem glücklichen Pärchen aus. Ich wette, die zwei daten sich schon", hieß es unter anderem unter seinem Instagram-Beitrag.

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price im Mai 2022

Instagram / katieprice Katie Price, Model

Instagram / carljwoods Carl Woods mit seiner Kosmetikerin im Dezember 2022

