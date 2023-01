"Nervös": Filip Pavlovic kennt Geschlecht von Samiras Baby

Kann Filip Pavlovic (28) das Geheimnis für sich behalten? Im November vergangenen Jahres verkündeten Samira und Yasin Cilingir (31) voller Freude, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden. Seither versorgen die ehemaligen Love Island-Teilnehmer ihre Fans regelmäßig mit Updates zur zweiten Schwangerschaft. Welches Geschlecht ihr ungeborenes Kind hat, verrieten sie dabei aber noch nicht. Und das wird auch erst mal so bleiben, denn nur ihr Freund Filip weiß, ob das Paar sich über einen Jungen oder ein Mädchen freuen darf.

Wie er herausfindet, welches Geschlecht das Baby hat, zeigte der 28-Jährige seinen Fans in seiner Instagram-Story. "Ok Leute, ich bin nervös. Dieser Brief ist was ganz Besonderes. [...] Und ich habe gerade den Brief gekriegt und hier drin steht das Geschlecht", freut sich der ehemalige Dschungelkönig. "Ich krieg Gänsehaut, als würde es gerade um mich gehen. Und ich gucke jetzt mal hier rein... Ok, ich kenne das Geschlecht", verrät der Reality-TV-Star sichtlich erfreut und zugleich angespannt.

Doch ist das Geheimnis bis zur Babyparty wirklich sicher bei ihm? Davon ist Filip selbst wohl nicht ganz überzeugt. "Ich bin nervös. Bitte ruft mich nicht an und versucht nicht, irgendetwas herauszufinden, denn ich kann Geheimnisse ganz schlecht für mich behalten. Lasst mich bitte in Ruhe", betonte der einstige Bachelorette-Kandidat.

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin Cilingir, Juni 2022

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Urlaub

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir im Oktober 2022 in Dubai

