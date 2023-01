Tolle Neuigkeit: "First Dates Hotel" geht in eine neue Runde

Es wird wieder verkuppelt! Seit 2018 begleitet der Gastgeber Roland Trettl (51) in der Sendung "First Dates" Singles durch ihre Blind-Dates. Davon kann er offensichtlich nicht genug bekommen, denn im Jahr 2020 wurde das erste Mal die Show First Dates Hotel ausgestrahlt, in der die Liebessuchenden nach dem ersten Dinner entscheiden können, ob sie ihr Date noch weiter kennenlernen möchten – und zwar in gelassener Urlaubsstimmung. Jetzt verkündete der Sender, dass es eine weitere Staffel der Show geben wird.

"Ab dem 6. Februar wird eine neue Staffel von "First Dates Hotel" montags um 20:15 Uhr laufen", verkündete das Onlinemagazin DWDL.de am vergangenen Mittwoch. Wie auch im Jahr zuvor soll es in diesem Jahr acht Episoden geben, in denen die Singles miteinander flirten, sich daten und sich im besten Fall ineinander verlieben können – und das alles in entspannter Hotel-Atmosphäre. Die Einzige, was sich ändert, ist der Ort: Diesmal wurde auf Mallorca gedatet. Bisher wurde die Kuppelshow in der Provence aufgenommen.

Auch wenn Roland im Fernsehen den Liebesboten spielt, schien es bei ihm in letzter Zeit nicht wirklich rund zu laufen. Anfang des neuen Jahres verkündete er, dass seine Frau Dani und er sich nach zwölf Jahren Ehe getrennt haben.

Roland Trettl

Roland Trettl, Koch

Roland und Dani Trettl im April 2021

