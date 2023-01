"Viele Phobien": Würde Kate Merlan ins Dschungelcamp ziehen?

Hat Kate Merlan (35) zu viel Angst? Heute startet das Dschungelcamp. Der Cast verspricht bereits viel Spannung: So sind unter anderem die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Tessa Bergmeier (33) als auch der Reality-TV-Star Gigi Birofio nach Australien gereist. Auch die Reality-TV-Bekanntheit Cecilia Asoro und die Influencerin Jolina Mennen (30) sind mit dabei. Würde Temptation Island V.I.P.-Star Kate Merlan auch in den Dschungel ziehen?

Im Interview mit Promiflash stellt die Beauty klar: "Mittlerweile habe ich ja schon fast alle Reality-TV-Formate durch. Dschungel fehlt noch, aber ich lasse mir beim Dschungel Zeit." Sie sei davon überzeugt, dass sie noch lange in dem Business sein wird und habe es daher nicht eilig. "Ich will das irgendwann machen, wo ich sage: Jetzt ist gerade der perfekte Zeitpunkt. Deswegen ja, warum nicht, irgendwann bestimmt."

Ein Problem gäbe es allerdings: "Aber ich glaube, ich muss dafür auch so emotional in der Lage sein, weil ich einfach zu ängstlich bin. Ich habe viel zu viele Phobien. Ich glaube, ich müsste in jede Prüfung, weil ich einfach vor allem Angst habe. Ich würde wahrscheinlich alles verweigern", überlegt die Reality-TV-Bekanntheit.

