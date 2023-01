Lustig: König Charles trägt Dinosaurier-Krawatte bei Termin

König Charles (74) beweist Humor. Der britische Monarch muss trotz des Aufruhrs, der derzeit in Großbritannien herrscht, seine Termine wahrnehmen. Auch wenn alle Welt über die Biografie seines jüngsten Sohnes Prinz Harry (38) spricht, zeigt er sich weiterhin in der Öffentlichkeit. Ein Statement zu der Kritik seines Sprosses gibt er aber nicht ab. Charles scheint trotz allem bester Laune zu sein – und griff jetzt zu einem niedlichen Accessoire.

Normalerweise zeigt sich die Königsfamilie stets zurückhaltend und stilsicher, was ihre Outfits angeht. Umso überraschender war die Krawatte, die Charles jetzt für einen Termin in Schottland wählte: Vergangenen Sonntag erschien er in Norfolk zu einem Gottesdienst und unter seinem schlichten braunen Mantel blitzte ein zartrosafarbener Schlips mit kleinen Dinosauriern hervor. Gut gelaunt begrüßte Charles die Schaulustigen – das ungewöhnlich putzige Accessoire schien seine Laune widerzuspiegeln.

Es ist aber nicht das erste Mal, dass Charles zu einer etwas bunteren Krawatte greift. Am ersten Weihnachtsfeiertag begab er sich traditionell auf den Weihnachtsspaziergang mitsamt seiner ganzen Familie. Auch hier trug er einen hellbraunen Wollmantel. Darunter hatte er diesmal eine hellblaue Krawatte gebunden, die mit kleinen Zebras gemustert war.

