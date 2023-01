"Pam & Tommy": Pamela Anderson hat Lilys Brief nie gelesen

Pamela Anderson (55) redet Klartext! Die Baywatch-Darstellerin wurde im vorherigen Jahr mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Die Serie Pam & Tommy schilderte ihre berüchtigte Beziehung mit Rockstar Tommy Lee (60), die auch die Nacherzählung des berüchtigten Sex-Tapes des Paares beinhaltete, das ohne ihre Zustimmung illegal verkauft wurde. Für die Kultblondine ein Albtraum, der bei ihr alte Wunden aufriss. Die Pamela-Darstellerin Lily James (33) soll dem Star vorab einen Brief geschickt haben – Pam weigerte sich jedoch diesen zu lesen!

Vor Beginn der Dreharbeiten schrieb Lily eine handschriftliche Notiz an die 54-Jährige, in welcher sie um ein Gespräch bat. Doch gegenüber New York Times erzählte Pamela, dass sie den Brief nicht gelesen hatte. Sie sagte, sie sei nicht der Meinung, dass die Serie gedreht werden sollte und empfand die Show als eine Ausbeutung ihrer Vergangenheit. "Es war schon beim ersten Mal verletzend genug", schilderte sie. Die Bekanntheit fuhr fort: "Es ist eines dieser Dinge, bei denen man sich fragt: 'Wirklich?' Die Leute schlagen immer noch Kapital aus dieser Sache?"

Stattdessen widmete Pamela ihre Zeit und Energie nun ihrem eigenen Dokumentarfilm. Im Netz verkündete sie bereits vor einem Jahr, dass sie vorhabe, die wahre Geschichte ihres Lebens erzählen zu wollen. Die Doku soll auf der Streamingplattform Netflix erscheinen.

Getty Images Pamela Anderson, 2018

Disney+ Sebastian Stan und Lily James als Tommy Lee und Pamela Anderson in "Pam & Tommy"

Netflix Pamela Anderson will in ihrer Netflix-Doku ihre Geschichte erzählen

