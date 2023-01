So schlecht ging es Priscilla Presley vor Tod ihrer Tochter

Priscilla Presley war schon vor dem Tod ihrer Tochter am Ende. Am Donnerstag ging die erschütternde Nachricht um die Welt, dass Lisa Marie Presley (✝54) überraschend nach einem Herzinfarkt verstorben ist. Viele Fans und Wegbegleiter der Tochter von Elvis Presley (✝42) meldeten sich, um der Verstorbenen zu gedenken. Ihre Mutter Priscilla bestätigte den Tod ihrer Tochter gegenüber der Öffentlichkeit – es bleibt jedoch unbekannt, wie es ihr damit ergeht. Immerhin ging es Priscilla schon vor Lisa Maries Ableben schlecht.

Wie Radar Online berichtete, plauderten Quellen im Jahr 2020 aus, wie schlecht es der Ex des "King of Rock 'n' Roll" bereits damals ging. Denn ebenso wie Lisas Kampf gegen die Drogensucht oder dem Suizid ihres Enkels Benjamin Keough, beschäftigte Priscilla auch der Gerichtsstreit ihrer Tochter mit ihrem Ex Michael Lockwood. "Sie ist von allem so überwältigt. Sie ist ein Wrack. Sie verpasst Termine. [...] Sie kann sich an nichts mehr erinnern", lautete dabei nur eine Aussage eines Informanten.

Wie eine andere Quelle gegenüber dem Magazin berichtete, habe Priscilla seit einigen Jahren auch selbst mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So soll bei ihr im Jahr 2019 Hautkrebs diagnostiziert worden sein.

Sipa Press Priscilla, Lisa Marie und Elvis Presley in den 70ern

Getty Images Priscilla Presley im Oktober 2022

Getty Images Priscilla Presley im November 2022

