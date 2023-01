Vor Tod: Lisa Marie Presley kämpfte gegen die Drogensucht

Lisa Marie Presley (✝54) hatte gesundheitliche Probleme. Vor zwei Tagen wurde die Tochter des Sängers Elvis Presley (✝42) ins Krankenhaus eingeliefert, wegen Verdachts auf Herzinfarkt. Nur wenige Stunden später bestätigte ihre Mutter, dass die Musikerin verstorben ist. Trotz ihrer erfolgreichen Musikkarriere gab es auch Tiefen in ihrem Leben. Dazu gehörte auch ihr Kampf gegen die Drogensucht – die ihren Vater damals das Leben kostete.

Die Songwriterin offenbarte ihre Abhängigkeit von Schmerzmitteln und Opioiden erstmals im Vorwort von Harry Nelsons Buch "The United States of Opioids". Auslöser ihres Drogenmissbrauches soll die Geburt ihrer Zwillinge gewesen sein. "Es bedurfte nur einer kurzfristigen Verschreibung von Opioiden im Krankenhaus, damit ich das Bedürfnis verspürte, sie weiterhin zu nehmen", erklärte sie. Die Künstlerin gab auch zu, viele Menschen aufgrund ihrer Drogenexzesse verloren zu haben, weshalb sie einen Weg aus der Abhängigkeit suchte. "Es ist ein schwieriger Weg, diese Abhängigkeit zu überwinden und mein Leben wieder in den Griff zu bekommen", berichtete Lisa Marie.

In dem Buch erwähnte die 54-Jährige ausdrücklich ihre Kinder als Grund dafür, nüchtern zu bleiben. "Ich bin dankbar, dass ich heute lebe und vier wunderbare Kinder habe, die mir einen Sinn gegeben haben, der mich durch dunkle Zeiten getragen hat", gestand sie.

Anzeige

Getty Images Lisa Marie Presley, 2015

Anzeige

Getty Images Lisa Marie Presley, Musikerin

Anzeige

Instagram / lisampresley Lisa Marie Presley und ihre Kinder im Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de