Cristiano Ronaldos Konkurrenz-Verein will nun Messi haben!

Wird Lionel Messi (35) der nächste Fußballer sein, der nach Saudi-Arabien geht? Vergangenes Jahr konnte der Argentinier bei der Fußballweltmeisterschaft gemeinsam mit seinem Team den Titel nach Hause holen. Der Paris Saint-Germain-Kicker hatte bereits viermal bei der WM sein Glück versucht. Beim fünften und letzten Anlauf in dem wichtigen Turnier reichte es also doch noch für einen Sieg. Jetzt soll ein saudi-arabischer Klub Interesse an Messi haben.

Der Vertrag des 35-Jährigen mit dem französischen Verein läuft im Sommer aus. Wie The Sun berichtete, habe er allerdings eine mündliche Vereinbarung darüber, seinen Aufenthalt in seinem jetzigen Klub zu verlängern. Doch auch Al-Hilal soll Messi für sich gewinnen wollen. Die saudi-arabische Mannschaft ist der Erzrivale von Cristiano Ronaldos (37) neuem Verein Al-Nassr. Der Klub bietet Messi jährlich angeblich sogar fast 80 Millionen Euro mehr, als der Portugiese bei dem Rivalen bekomme.

Auch Marco Reus (33) könnte bald in den Nahen Osten gehen. Berichten zufolge ist Ronaldos Verein Al-Nassr interessiert daran, den Dortmunder anzuwerben. Ob der Blondschopf und der Fußballstar also bald Teamkollegen sein werden?

Anzeige

Getty Images Cristiano Ronaldo, 2023

Anzeige

Getty Images Lionel Messi bei der Fußballweltmeisterschaft 2022

Anzeige

Getty Images Marco Reus, Fußballer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de