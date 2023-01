König Charles III. und Camilla strahlen das Harry-Drama weg!

König Charles III. (74) und seine Gattin Camilla (75) zeigen sich fröhlich! In den vergangenen Tagen sorgte der Sohn des Monarchen, Prinz Harry (38), für viel Trubel im Palast. In seinen Memoiren "Reserve" teilt der Herzog von Sussex mächtig gegen seine Familie aus. Unter anderem lässt der Rotschopf kein gutes Haar an seiner Stiefmutter, was seinen Vater angeblich wütend gemacht haben soll. Nun ließ sich das Königspaar das erste Mal nach der Veröffentlichung blicken – jedoch anders als erwartet!

Die The Sun vorliegenden Paparazzi-Aufnahmen zeigen Charles und Camilla lächelnd bei ihrer ersten gemeinsamen Autofahrt. Der 74-Jährige sitzt hinter dem Steuer, während die Königsgemahlin auf dem Beifahrersitz die Spritztour amüsiert zu genießen scheint. Trotz der Enthüllungen und Anschuldigungen schienen die beiden bester Laune zu sein, als sie sich auf den Weg zur Kirche Crathie in Schottland machten.

Harry betont in seiner Autobiografie, Kontakt zu seinem Vater und Bruder William (40) aufbauen zu wollen. Doch wie ein Insider People verriet, ist es unwahrscheinlich, dass die zwei auf den Mann von Herzogin Meghan (41) zugehen wollen. "Sie sind verärgert und traurig, aber sie machen tapfer weiter. Öffentlich darauf zu reagieren, wäre nicht klug", berichtete die Quelle.

Getty Images Prinz Harry, September 2022

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles beim Platin-Jubiläum der Queen im Juni 2022

Getty Images Prinz Harry, Prinz Charles und Prinz William im Februar 2014

