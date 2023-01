Krise mit Karim? Anne Wünsche teilt verdächtige TikToks

Huch, sind das hier etwa Ansagen an ihren Freund? Anne Wünsches (31) Beziehung zu Karim El Kammouchi (34) gibt den Fans immer wieder Rätsel auf – die beiden waren schon mal getrennt, rauften sich dann aber wieder zusammen und haben nun einen gemeinsamen Sohn. Doch trotzdem sieht man den Synchronsprecher nur äußerst selten auf den Kanälen seiner Liebsten, die doch sonst scheinbar wirklich alles mit der Öffentlichkeit teilt. Und mit Karims Verhalten scheint Anne auch nicht sonderlich zufrieden zu sein...

Auf TikTok teilte sie nämlich einige provokante Videos, die sich um ihren Freund drehen. "Wenn du deinen Partner so behandelst, wie er dich immer behandelt und er dann rumheult", schrieb Anne zu einem Clip von sich, in dem sie anschließend ein mitleidiges Geigenspiel imitiert. Doch damit nicht genug – in einem weiteren Video spielt die Influencerin auf ihren neuen OnlyFans-Account an und schießt auch dabei offenbar gegen Karim: "Wenn du jetzt die Bilder postest, die er sonst von anderen likt."

Das gab den Fans natürlich Grund für Spekulationen. "Klingt nach Krise und gegebenenfalls Trennung", stellte eine Userin fest. "Ich glaube, die sind nicht mehr zusammen", stimmt ihr eine andere zu. "Offensichtlich kriselt es. War aber abzusehen", zeigte sich ein weiterer Nutzer nicht sonderlich verwundert über die Unstimmigkeiten.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Januar 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund Karim im Oktober 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Januar 2023

