Partyurlaub im Schnee: Hat Patrick Romer etwa Liebeskummer?

Ist Patrick Romer (27) etwa noch nicht über seine Ex hinweg? Der Influencer schien bei Bauer sucht Frau mit Antonia Hemmer (22) endlich die Liebe seines Lebens gefunden zu haben. Bei Das Sommerhaus der Stars sorgte das Paar jedoch für zahlreiche negative Schlagzeilen aufgrund des Verhaltens des Hobby-Landwirtes. Mitte November gaben sie schließlich ihre Trennung bekannt. Momentan genießt Patrick etwas Ablenkung im Skiurlaub. Nun teilte er Videos, die womöglich auf seine Ex anspielen!

In seiner Instagram-Story gewährte der 27-Jährige seinen Fans einen Einblick in seinen Partyurlaub. In den Clips ließ Patrick ordentlich die Korken knallen und rodelte feuchtfröhlich die Piste herunter. Dazu schrieb er: "Kopf sagt: 'Vergiss sie.' Herz sagt: 'Ruf sie an.' Alkohol sagt: 'Nimm diese Baustellenbeleuchtung mit und du wirst dich besser fühlen.'" Offensichtlich scheint Patrick noch nicht endgültig mit dem Liebes-Aus mit seiner Ex abgeschlossen zu haben. In einem nachfolgenden Clip scheint der Realitystar die Trennung jedoch etwas optimistischer zu sehen. "Nicht alles, was du verlierst, ist ein Verlust", betitelte er einen Clip mit Champagnerflaschen.

Erst vor wenigen Wochen wurde Patrick ein Flirt mit der 5 Senses for Love-Teilnehmerin Sabrina Mina (30) nachgesagt. Im Netz teilte die Bekanntheit einen Clip, in dem die beiden eng umschlungen miteinander tanzen. Patrick ließ es sich sogar nicht entgehen, der Blondine in den Hals zu beißen.

Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und Antonia Hemmer

Instagram / antonia_hemmer Bauer Patrick und Antonia Hemmer

Instagram / sabrinamina_official Patrick Romer und Sabrina Mina feiern zusammen

