Schwangere Amy Childs posiert ungeschminkt im Morgenmantel

In ihrer Schwangerschaft zeigt sie sich ganz natürlich. Den meisten wird Amy Childs (32) aus der britischen Reality-TV-Show The Only Way is Essex ein Begriff sein. Im Jahr 2017 hatte sie mit ihrem damaligen Partner, dem Bauunternehmer Bradley Wright, ihre erste Tochter zur Welt gebracht. 2018 folgte ihr Sohn. Inzwischen erwartet sie gemeinsam mit ihrem Freund, dem Unternehmer Billy Delbosq, Zwillinge. Jetzt zeigte Amy sich in der 24. Woche leicht bekleidet.

In ihrer Instagram-Story meldete sich Amy in einem komplett natürlichen Look bei den Vorbereitungen für ein Schwangerschaftsshooting. Dabei trug sie lediglich einen grauen Bademantel und hatte noch keinerlei Make-up aufgetragen. Offenbar kam sie gerade von einem Selbstbräunungstermin, denn sie schrieb dazu: "Diese Woche nicht so dunkel, aber ich brauchte ein wenig Glow." Amy markierte ein Tanning-Studio und war der Meinung: "Alles bereit für mein Shooting."

In der vergangenen Woche hatte Amy ihren Followern den Geburtstermin ihrer Zwillinge bestätigt. Sie teilte ein Ultraschallbild, auf dem zu sehen war, dass sie sich in der 24. Woche ihrer Schwangerschaft befindet. Ihre Community rechnete aus, dass der Entbindungstermin folglich um den 26. April liegen muss.

Instagram / amychilds1990 Amy Childs, 2023

Getty Images Amy Childs im März 2020

Instagram / amychilds1990 Amy Childs, TV-Star

