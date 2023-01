Streit mit Bruder William: Prinz Harry ist "sehr traurig"!

Hat sich Prinz Harry (38) eine andere Reaktion von seinem Bruder gewünscht? Der jüngste Sohn von König Charles (74) hat sich dazu entschieden, seine royalen Pflichten niederzulegen, um mit seiner Familie ein ruhigeres Leben zu führen. Diese Entscheidung führte unter anderem zum Bruch mit seinem Vater und seinem Bruder William (40). Seine neu erschienene Biografie scheint die Situation nicht zu verbessern – und das, obwohl Harry den Streit mit William sehr bedauert.

Ein Insider erklärte Us Weekly, dass Harry sich offenbar gewünscht habe, seinem Bruder nach der Veröffentlichung seines Buches wieder näherzukommen. "Harry ist sehr erleichtert, dass das Buch endlich erschienen ist und dass die Leute seine Version der Ereignisse lesen können. Aber es macht ihn sehr traurig, dass er und William so zerstritten sind", meinte er. William schien es zunächst ähnlich zu gehen. Eine weitere Quelle erzählte The Sun, dass er regelrecht trauere, weil er davon ausgehe, dass seine Beziehung zu Harry "nicht mehr zu retten" sei. Die Insider seien sich sicher, dass der Thronfolger vorerst nicht auf die Versöhnungswünsche seines Bruders reagieren werde.

Trotz all der Vorwürfe belastet es Harry wohl sehr, kaum oder keinen Kontakt zu seiner Familie zu haben. "Vergebung ist zu 100 Prozent eine Möglichkeit, weil ich meinen Vater zurückhaben möchte. Ich möchte meinen Bruder wiederhaben", erklärte Harry gegenüber ITV. Allerdings falle es im derzeit schwer, die beiden wiederzuerkennen, was aber wohl auch auf Gegenseitigkeit beruhe.

Prinz Harry, September 2019

Prinz Harry und Prinz William, 2021

Prinz William, Prinz Charles und Prinz Harry bei den Invictus Games 2014 in London

