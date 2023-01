Süße Pärchen-Pics: Sharna Burgess und Brian turteln bei Date

Sharna Burgess (37) und Brian Austin Green (49) scheinen immer noch auf Wolke sieben zu schweben. Anfang 2021 hatten der Schauspieler und die Dancing with the Stars-Tänzerin ihre Beziehung öffentlich gemacht. Immer wieder zeigen sie seitdem auch auf Events oder auf ihren Social-Media-Accounts, wie glücklich sie miteinander sind. Sogar über gemeinsamen Nachwuchs durften sie sich im vergangenen Juni freuen. Nun teilte Sharna ein weiteres zuckersüßes Pärchen-Pic mit ihrem Schatz.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 37-Jährige nun eine Collage aus vier Schwarz-Weiß-Schnappschüsse, die sie wild turtelnd mit Brian zeigt. Während das erste Foto Brian und Sharna abbildet, wie sie sich küssen, albert das Paar auf den anderen Bildern miteinander herum. Offenbar gefällt der Mama die Aufnahme oben links in der Ecke – das Knutschbild – auch am besten. Die Profi-Sportlerin ließ es sich zudem nicht nehmen, ihre Begeisterung über den gemeinsamen Abend in ihrer Story zum Ausdruck zu bringen.

Offenbar plant das Paar auch eine gemeinsame Zukunft, denn erst vor wenigen Monaten betonte Sharna, dass sie sich weiteren Nachwuchs mit Brian vorstellen kann. Die Entscheidung könne aber nicht leichtfertig getroffen werden, weil der Beverly Hills, 90210-Star und seine Liebste schon mit vier Kindern zusammenleben – Brians drei Kids aus der Ehe mit Megan Fox (36) sowie dem gemeinsamen Sohn Zane. "Wenn ein fünftes dazukommt, werden wir einen Schulbus brauchen, um von A nach B zu kommen", scherzte die Tänzerin.

Getty Images Brian Austin Green und Sharna Burgess im März 2021

Instagram / sharnaburgess Brian Austin Green, Sharna Burgess und ihr Sohn Zane im Dezember 2022

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess und Brian Austin Green im Juli 2022

