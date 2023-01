Britney Spears reagiert auf ihren bizarren Zusammenbruch!

Jetzt spricht Britney Spears (41) Klartext. Die Sängerin macht schon seit geraumer Zeit mit anderen Dingen als mit ihrer Musik auf sich aufmerksam. Die "Toxic"-Interpretin teilt gerne freizügige Fotos und private Geschichten im Netz. Bei einem Restaurantbesuch vor wenigen Tagen soll sie einen hysterischen Ausraster gehabt haben. Angeblich redete sie Kauderwelsch und schrie. Nun meldet sich Britney dazu selbst zu Wort!

Auf Instagram teilt die 41-Jährige einen Text zu diesem Vorfall. Britney rechtfertigt ihr Verhalten damit, dass sie betrunken gewesen sei. "Ich weiß, dass sich die Öffentlichkeit darüber aufregt, dass ich ein bisschen betrunken in einem Restaurant war", schreibt sie. "Es ist so, als ob sie jede meiner Bewegungen beobachten würden!", regt sie sich außerdem auf. "Ich fühle mich so geschmeichelt, dass sie über mich reden wie über eine Verrückte und dann auch noch die Eier haben, über all die negativen Dinge zu sprechen, die in meiner Vergangenheit passiert sind!", ergänzt die Blondine.

Zuletzt gab es immer wieder wilde Gerüchte um die Zweifachmama. Unter anderem wurde behauptet, dass sie eine Doppelgängerin beauftragt habe. Ein Video kursierte auf TikTok, das Britney in einem Flugzeug zeigte. Doch einige User waren skeptisch und schrieben dazu: "Sie versuchen es nicht einmal mehr. Eine krasse Mischung aus Greenscreen und Schauspielern."

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears bei der Pre-GRAMMY Gala, 2017

Instagram / britneyspears Britney Spears im Dezember 2022

