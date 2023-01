Hello Kitty: So cool feierte Chicago West ihren Geburtstag

Für Chicago West (5) dürfte mit ihrer Geburstagssause ein großer Traum in Erfüllung gegangen sein. 2018 hatte die Tochter von Kim Kardashian (42) und Kanye West (45) als drittes von vier Kindern das Licht der Welt erblickt. Regelmäßig lässt die Unternehmerin ihre Fans im Netz am Heranwachsen ihres Sprösslings teilhaben. So auch an Chicagos fünften Geburtstag – der offensichtlich ganz unter dem Motto Hello Kitty stand!

In ihrer Instagram-Story gewährte die 42-Jährige ihren Followern Einblicke in die Feier ihrer jüngsten Tochter. Die Fünfjährige durfte sich über haufenweise rosa Luftballons und Hello-Kitty-Deko freuen. Selbst ihre Geburtstagstorte war der beliebten Comicfigur nachempfunden. Highlight der Party war neben einer Rutsche mit Bällebad jedoch der Auftritt einer Person im Hello-Kitty-Kostüm. Gemeinsam mit der Katze tanzte Chicago und genoss ihre kleine Sause.

Unter den Gästen waren neben ihren Geschwistern und Mama Kim auch ihre Tanten Khloé (38) und Kourtney (43) sowie deren Kinder. Auch ihre Oma Kris Jenner (67) ließ es sich nicht nehmen, der Feier beizuwohnen. In ihrer Instagram-Story widmete sie ihrer Enkelin zudem ein paar rührende Zeilen. "Herzlichen Glückwunsch an meine wunderschöne Enkelin Chi Chi. Du bist unsere kleine Puppe, die jeden Raum erleuchtet", schwärmte der Reality-TV-Star.

Instagram / kimkardashian Chicago Wests Hello-Kitty-Torte

Instagram / khloekardashian North West, Kris Jenner, Kim Kardashian und Chicago West

Getty Images Kris Jenner bei den CFDA-Awards im November 2022

