So süß gratuliert Kim Kardashian Tochter Chi zum Geburtstag

Chicago West (5) feiert bereits ihren fünften Geburtstag. Kim Kardashian (42) hat mit ihrem Ex Kanye West (45) die vier Kinder North West (9), Chicago, Psalm West (3) und Saint West (7). Ihren Fans gibt die Keeping up with the Kardashians-Beauty auch immer wieder süße Einblicke in das Familienleben. Zuletzt teilte sie ein Video, in dem North sich als ihr Vater Kanye verkleidet hat. Zusammen tanzten die beiden zu einem Song des Rappers. Nun stand für Chicago ein ganz besonderer Tag an: ihr fünfter Geburtstag.

Zu einer Reihe von süßen Bildern, die das Mutter-Tochter-Gespann im Bett tollend zeigen, schreibt die Mutter auf Instagram: "Mein Zwilling. Alles Gute zum fünften Geburtstag. Ich kann wirklich nicht glauben, dass du fünf bist!" Kim sei stolz darauf, ihre Mutter zu sein. "Es ist das beste Gefühl der Welt. Du bist das knuddeligste, süßeste, albernste, unabhängigste und fürsorglichste Mädchen auf der ganzen Welt und ich liebe dich einfach so sehr!", fügte die stolze Mama hinzu.

Erst kürzlich gab Kim einen weiteren Einblick in ihrer Familie. Ihr ältester Sohn Saint West verlor seinen ersten Milchzahn – und schrieb einen niedlichen Brief an die Zahnfee. In dem Brief äußerte der Sohn der Beauty und Kanye West seine Geschenkwünsche an die Fee. "Saint hat seinen ersten Zahn verloren", betitelte Kim den Clip stolz.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Chicago, Januar 2023

