Offene Beziehung? So finden es "Prince Charming"-Max und Bon

Max Rogall und Bon Markel begeistern mit ihrer süßen Liebesgeschichte zahlreiche Fans! Der Berliner und der Münchner haben im vergangenen Jahr als Kandidaten bei Prince Charming mitgewirkt. Zwar schafften es die beiden nicht, das Herz des Prinzen Kim Tränka zu erobern, doch nach der Ausstrahlung wurde stattdessen aus ihnen ein Paar. Inzwischen gehen sie schon rund 15 Monate überglücklich gemeinsam durchs Leben. Aber bleiben sie auch in Zukunft zu zweit – wie stehen Max und Bon zum Thema "offene Beziehung"? Promiflash hat bei dem Paar nachgefragt...

"Wir haben da am Anfang ganz offen drüber gesprochen, wie wir dazu stehen. Das ist ja einfach eine absolute Typ- und Geschmackssache", erklärte Max jetzt im Promiflash-Interview und betonte: "Wir haben beide gesagt, dass wir momentan nicht das Bedürfnis danach haben." Doch das könne sich in der Zukunft vielleicht auch noch ändern. "Man weiß es nie, eine Beziehung entwickelt sich auch immer", fasste der Berliner zusammen.

Allgemein sei für Max und Bon eine ehrliche und offene Kommunikation das A und O in einer Beziehung – egal, ob offen oder monogam. "Wir machen das sowieso, dass wir immer wieder richtig offen darüber sprechen", verdeutlichte Max und fügte hinzu: "Wie läuft die Beziehung gerade für uns beide? Sollte sich was ändern? Was frustriert die eine oder die andere Person?"

Instagram / bonimilian Max Rogall und Bon Markel im August 2022 in Heiligenhafen

Instagram / bonimilian Max Rogall und Bon Markel, "Prince Charming"-Kandidaten 2021

Instagram / bon.markel Bon und Max, "Prince Charming"-Bekanntheiten

