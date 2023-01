Ein Monat nach Geburt: Lena Gercke startet mit Rückbildung

Lena Gercke (34) will sich wieder sportlich betätigen. 2020 wurde die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin zum ersten Mal Mutter. Im Juni des vergangenen Jahres gab sie bekannt, das Baby Nummer zwei unterwegs ist. Mitte Dezember war es dann so weit – ihre kleine Tochter erblickte das Licht der Welt. Inzwischen ist knapp ein Monat vergangen und das Model sehnt sich offenbar zurück nach dem Fitnessstudio. Wie Lena nun verriet, habe sie wieder mit Sport in Form von Rückbildung begonnen.

Während eines Q&A in ihrer Instagram-Story wurde die 34-Jährige gefragt, wann sie sich wieder sportlich betätigen wolle. "Habe diese Woche mit der Rückbildung angefangen. Sport kann man dazu noch nicht wirklich sagen", klärte die Blondine ihre Fans auf. Bevor sie wieder richtig mit dem Sport starte, wolle sie versuchen, ein Beckenbodentraining in ihren Alltag zu integrieren.

Doch wie viel hat Lena eigentlich während ihrer Schwangerschaft mit Töchterchen Lia zugenommen? "16 Kilo", verriet die zweifache Mutter in der Fragerunde. Das seien rund vier Kilo weniger als in ihrer ersten Schwangerschaft. Dass sie ihren restlichen Babypfunden nun den Kampf ansagt, hatte sie bereits vor wenigen Tagen mit einem Selfie von sich in einem Sportoutfit gezeigt.

Instagram / lenagercke Lena Gercke im März 2021

Instagram / lenagercke Lena Gercke

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Dezember 2022

