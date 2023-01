Ups! Amanda Seyfrieds Kleid riss bei Critics' Choice Awards

Das wird Amanda Seyfried (37) sicherlich nicht noch einmal passieren! In den vergangenen Jahren machte sich die Frau von Thomas Sadoski (46) in Hollywood einen Namen: So ist Amanda seit ihren Rollen in Mamma Mia oder "Girls Club" nicht mehr aus dem Filmbusiness wegzudenken. Aber auch in Sachen Mode bewies die Beauty stets Feingefühl. Jetzt kam es allerdings zu einem Fauxpas: Auf einer Preisverleihung ging Amandas Kleid kaputt!

Am Sonntagabend fanden sich die Stars und Sternchen in Los Angeles zusammen, um auf dem Red Carpet der Critics' Choice Awards ihre schönsten Looks zu präsentieren – Amanda selbst strahlte in einem Dior-Kleid im metallischen Design. Diese modische Entscheidung wurde der 37-Jährigen allerdings zum Verhängnis: Die Robe wurde aus einem einzigen Stück geschneidert, was schließlich dazu führte, dass sie einen Riss bekam. Während sie und der "The Dropout"-Cast den Preis in der Kategorie "Best Miniserie" auf der Bühne entgegennahmen, stand Amanda mit einer Jacke da, um das kaputte Kleid zu verdecken.

Der Preis ist aber nicht die erste Auszeichnung für "The Dropout"! Im September vergangenen Jahres wurde Amanda mit dem Emmy in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin einer Miniserie" ausgezeichnet. "Danke dafür, dass Sie mich unter diesen großartigen Schauspielerinnen auserwählt haben!", bedankte sie sich bei der Television Academy, während sie auf der Bühne stand und den Preis entgegennahm.

Getty Images Amanda Seyfried, Schauspielerin

Getty Images Der "The Dropout"-Cast bei den Critics' Choice Awards 2023

Getty Images Amanda Seyfried, Schauspielerin

