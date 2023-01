Anne Wünsche stellt klar: Karim und sie sind noch ein Paar!

Anne Wünsche (31) redet Klartext über ihren Beziehungsstatus! Die Influencerin und Karim El Kammouchi (34) sind seit 2019 ein Paar. Ihre Beziehung hat bisher aber einige Höhen und Tiefen durchlebt – sie hatten sich zwischenzeitlich sogar getrennt. Nachdem die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin in den vergangenen Wochen verdächtige Videos im Netz veröffentlicht hatte, wurde ihr Beziehungsstatus erneut infrage gestellt. "Die Frage, die am meisten gestellt wird… Ich bin nicht Single", erklärte die dreifache Mama nun in ihrer Instagram-Story.

