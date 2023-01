Bald alle Kids aus dem Haus: So ist es für Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow (50) vermisst den Lärm. Vergangenes Jahr berichtete die Schauspielerin, dass ihre Tochter Apple (18) nach dem Schulabschluss von zu Hause ausgezogen sei. Für die zweifache Mutter sei das ein sehr trauriger Moment gewesen. Und auch der Auszug ihres Sohnes Moses (16) rückt mit den Jahren immer näher. Nun verriet Gwyneth, wie es für sie ist, dass bald ihr gesamter Nachwuchs flügge geworden ist.

"Nicht sehr gut", gab die 50-Jährige zähneknirschend in der "Late Late Show" zu. Für die Unternehmerin sei es bereits eine große Umstellung gewesen, dass ihre Tochter ausgezogen ist. "Denn sie ist wirklich lustig und sie hat eine große Präsenz", erklärte die "Iron Man"-Darstellerin. Aber auch für ihren Sohn sei es nicht so leicht gewesen. "Wenn wir jetzt am Esstisch sitzen und jemand kommt rüber und fragt Moses: 'Wie ist es, dass deine Schwester nicht zu Hause ist?', sagt er: 'Still'", plauderte Gwyneth aus.

Doch neben Mutter für ihre eigenen Kindern ist die US-Amerikanerin dank ihrer Beziehung zu Brad Falchuk (51) auch zweifache Stiefmutter. Doch vor dieser Rolle habe sie anfangs ein wenig Angst gehabt. "Es gibt halt diese typische Vorstellung von der bösen Stiefmutter und die Schlussfolgerung, dass es einfach schrecklich sein muss – deswegen war ich angespannt", hatte sie im Oktober 2022 im "The Goop Podcast" erzählt.

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihrer Tochter Apple und Sohn Moses

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow mit ihrer Tochter Apple in New York City

Instagram / gwynethpaltrow Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow

