Königin Letizia von Spanien total stylish unterwegs

Königin Letizia (50) ist mal wieder ziemlich stylish unterwegs. Die Königliche Hoheit heiratete den damaligen spanischen Kronprinzen Felipe (54) im Jahr 2004 und bekleidet seit seiner Krönung im Jahr 2014 das Amt der Königin. Bei öffentlichen Events begeistert Letizia immer wieder mit besonderen Looks und setzt mit ihren Outfits gerne mal ein Statement. Auch bei einem Treffen mit dem Vorstand von Feder zeigt sie sich wieder top gestylt.

Paparazzi-Fotos zeigen Letizia während der kalten Jahreszeit in Spanien mit einem fast bodenlangen beigefarbenen Mantel. Die ehemalige Journalistin trug diesen lässig offen und kombinierte den Hingucker mit einem gleichfarbigen Wollpullover. Um den Look etwas aufzulockern, ließ sie es sich nicht nehmen, eine schwarz-weiß karierte Anzughosen mit Schlag dazu zu tragen. Abgerundet wird das Outfit mit schlichten, schwarzen Pumps.

Schon zu dem Dreikönigstag am 6. Januar, der in Spanien ein Feiertag ist, setzte sie ein Statement mit einem roten Kleid und einem schwarzen Umhang darüber. Diesen Look hatte sie zuvor schon einmal getragen und bewies somit, dass es kein Problem ist, in einem Outfit zweimal zu strahlen.

ZUMAPRESS.com / MEGA Königin Letizia im Juli 2022

MEGA Königin Letizia im Dezember 2022

Getty Images Königin Letizia von Spanien, Januar 2023

