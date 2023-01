Recycelter Look: Königin Letizia strahlt in weinrotem Kleid

Königin Letizia (50) beweist Stilbewusstsein. Die spanische Monarchin schlägt zu offiziellen Termin eigentlich immer top gestylt auf. Dabei trägt sie auch immer wieder Kleider, die sie vorher schon zu anderen Anlässen angezogen hatte. 2021 fiel sie durch eine Kombination aus grauem Rock und schwarzer Bluse auf. Dieses Outfit wählte sie auch schon 2019. Auch jetzt entschied sie sich wieder für einen recycelten Look: Letizia erschien an einem Feiertag in einem bordeauxroten Kleid!

Der Dreikönigstag wird in Spanien feierlich begangen. Zu diesem Anlass traten Letizia und ihr Mann König Felipe bei einer Militärparade mit anschließendem Empfang im Zarzuela-Palast in Madrid auf. Während Felipe traditionell in einer dunkelblauen Uniform mit rot-weißer Schärpe und Orden auf der Brust erschien, setzte seine Frau auf etwas mehr Farbe. Sie trug ein weinrotes, figurbetontes Kleid mit Spitzenapplikationen. Draußen warf sie ein schwarzes Cape über die Robe. Beides trug sie bereits mehrmals, womit ihre Kleiderwahl ein weiteres Mal beweist, dass sie kein Problem damit hat, einen Look zu recyceln.

Bei ihren Outfits scheut Letizia sich auch nicht, auf bunte und knallige Farben zu setzen. Erst Ende Dezember erschien sie bei einem Besuch in einem Kinderkrankenhaus in Madrid in einem fuchsiafarbenen Hosenanzug und einem farblich darauf abgestimmten Mantel. Der auffällige Look ließ sie regelrecht leuchten.

Getty Images König Felipe und Königin Letizia von Spanien bei einer Militärparade 2023

Getty Images König Felipe und Königin Letizia von Spanien im Zarzuela Palast 2023

MEGA Königin Letizia, Dezember 2022

