Nach Ehe-Aus: Novalanalove und DJ Jeezy zusammen in Dubai?

Haben Novalanalove (31) und ihr Ex sich wieder versöhnt? Die Influencerin, die mit echtem Namen Farina Yari heißt, war sechs Jahre mit DJ Jeezy zusammen. Im August des vergangenen Jahres hatten die Eheleute ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt. Im November trennte sich das Paar dann, nachdem der frisch gebackene Papa fremdgegangen war. Nun befinden sich beide zeitgleich in Dubai – was hat es damit auf sich?

Sowohl die 31-Jährige als auch ihr Noch-Ehemann nehmen ihre Follower in ihren Instagram-Storys im Alltag mit. Dort ist zu sehen: Beide verbringen gerade einen Urlaub in der Wüstenmetropole. Ob die Eltern von der kleinen Nola nur zufällig zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind? Nein! Tatsächlich zeigte sich Jeezy gemeinsam mit seiner Tochter. Zu einem süßen Strahlevideo von seiner Prinzessin schrieb er: "Ich liebe dich so sehr!" Was das Treffen in Dubai für Farina und Pouyas Verhältnis bedeutet, ist unklar.

Die Alleinerziehende hatte bereits Weihnachten fernab von der Heimat verbracht. "Über Weihnachten werde ich mit meiner Mama und Nola verreisen und, um ehrlich zu sein, auch flüchten, um dann frisch ins neue Jahr zu starten", hatte sie preisgegeben. Ob Neustart für die Beauty nun auch Versöhnung mit dem Papa ihrer Tochter bedeutet?

Instagram / novalanalove Novalanalove und Baby Nola haben Spaß zusammen

Instagram / novalanalove Novalanalove und Baby Nola im Urlaub, 2022

Instagram / jeezygram Pouya Yari und Farina Opoku

