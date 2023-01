Nach Geburt: So happy sind Chrissy Teigen und John Legend!

Am Wochenende verkündete John Legend (44) eine tolle Neuigkeit aus seinem Privatleben: Der "All Of Me"-Sänger plauderte wohl bei einem Konzert aus, dass er und seine Frau Chrissy Teigen (37) am 13. Januar zum dritten Mal Eltern geworden sind. In den sozialen Medien bestätigte das Paar die News bislang jedoch noch nicht. Jetzt gewährt aber ein Insider Einblicke in den neuen Alltag der fünfköpfigen Familie: Chrissy und John sollen nach der Ankunft ihres Babys so richtig glücklich sein!

Gegenüber People berichtet jetzt ein Insider von dem großen Babyglück des Paares. "Chrissy und dem Baby geht es gut", versichert der Informant und fügt hinzu: "Die beiden wollten unbedingt ein weiteres Kind bekommen. Es war ein langer Weg." Aus diesem Grund sei die Geburt für die stolzen Eltern auch eine "wunderbare Art und Weise", ins neue Jahr zu starten.

Aber nicht nur Chrissy und John sollen ganz hin und weg sein – auch ihre älteren Kids sollen sich so richtig über ihr Geschwisterchen freuen! Die sechsjährige Luna und der vierjährige Miles seien laut dem Promi-Experten schon wenige Tage nach der Geburt "so begeistert" von dem jüngsten Familienmitglied.

Getty Images Chrissy Teigen bei der Vanity-Fair-Party

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei den 64. Grammy Awards

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihrer Familie an Weihnachten 2022

