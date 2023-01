"Wahnsinnig": Gina-Lisa rechnet hart mit Dschungel-Tessa ab!

Gina-Lisa Lohfink (36) findet harte Worte! Die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin schaut sich die diesjährige Ausgabe an – und bildete sich bereits nach wenigen Tagen eine klare Meinung über die Kandidaten. Vor allem die einstige GNTM-Teilnehmerin Tessa Bergmeier (33) kommt nicht gut bei der OnlyFans-Bekanntheit an. Vor einigen Jahren waren sie in der gemeinsamen Show Die Alm schon aneinandergeraten. Jetzt teilte Gina-Lisa erneut heftig gegen Tessa aus!

Gegenüber Bild machte das Erotik-Sternchen deutlich: Sie hält nichts von der zweifachen Mutter! "Tessa ist in Wirklichkeit noch schlimmer. [...] Die macht mich wahnsinnig mit ihrem Charakter, mit ihrer Art", betonte Gina-Lisa. Tessas Charakter mache sie wütend – und damit scheint sie nicht alleine zu sein. Denn auch die Promis im Camp zeigten sich schon mehrfach genervt von ihrer Mitstreiterin.

Schon in den ersten Stunden im Dschungel legte sie sich mit allen an. Doch dann folgte auch eine emotionale Offenbarung. Tessa leidet an einer bipolaren Störung. "Du fühlst dich so wie Jesus. Du weißt, du bist Gott. Ich habe gespürt, alles ist verbunden. Man kann unendlich Energie schöpfen – aber der Körper halt nicht", erklärte sie ihre Situation.

