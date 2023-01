"Das große Promibacken": Wer verlässt die Show als Zweites?

Ein weiterer Promi muss die Show verlassen. Bei Das große Promibacken treten verschiedene deutsche Stars in Back-Duellen gegeneinander an. Ziel des Ganzen ist es, die Show zu gewinnen und das Preisgeld an den Verein seiner Wahl zu spenden. In der vergangenen Woche startete die Sendung und Joey Heindle (29) musste direkt wieder nach Hause fahren – er hatte die wenigsten Punkte ergattert. Jetzt steht fest, wer als Nächstes gehen muss.

Gerit Kling (57) konnte die Jury in den drei Backrunden nicht überzeugen und landete mit 4,5 Punkten weniger hinter dem vorletzten Platz. "Das wusste ich eigentlich, es hat mich nicht überrascht", waren ihre ersten Worte nach der Entscheidung. In der ersten Aufgabe stand das Backen einer italienischen Focaccia an, die mit einem bunten Garten-Design gestaltet werden sollte. In der zweiten Runde sollte ein karamellisierter Kuchen auf die Teller gezaubert werden. Hier zog Nicole Jäger (40) an allen anderen Kandidaten vorbei und ergatterte den ersten Platz. Und dennoch stand sie gemeinsam mit Gerit auf der Abschussliste.

Jede Woche wird eine rote Schürze vergeben – diese steht für den besten Bäcker in der vergangenen Woche. In der letzten Sendung wurde diese an Caroline vergeben. Am Mittwoch konnte dann Jochen Schropp (44) in allen drei Prüfungen so sehr überzeugen, dass er in der nächsten Woche diese Schürze tragen darf.

Sat.1 Gerit Kling bei "Das große Promibacken"

Sat.1 Nicole Jäger bei "Das große Promibacken"

SAT.1 / Claudius Pflug Jochen Schropp bei "Das große Promibacken"

