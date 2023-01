War Josh Dushamel bei seiner Hochzeit ein "Groomzilla"?

Josh Duhamel (50) war ein leicht zufriedenzustellender Bräutigam! Der Schauspieler hatte seine Fans Anfang des vergangenen Jahres mit einer süßen Botschaft verzückt: Er hatte sich mit seiner liebsten Audra Mari verlobt. Im September gaben die beiden sich dann nach dem spontanen Antrag in einer kleinen und bodenständigen Feier das Jawort. Jetzt verriet Josh, dass er nicht viel mit der Planung der Hochzeit zu tun gehabt hatte.

Auf der Pressekonferenz zum neuen Film "Shotgun Wedding – Ein knallhartes Team", welcher am kommenden Donnerstag in die Kinos kommt, mussten Josh und seine Co-Stars wie Jennifer Lopez (53) sich einigen Fragen stellen. Der Transformers-Darsteller wurde im Beisein von Promiflash gefragt, ob er wie seine Rolle ein perfektionistischer Bräutigam gewesen sei. Der 50-Jährige meinte nur: "Das war ich nicht." Seine Frau habe die meiste Verantwortung übernommen. "Die Hochzeit war bei Audra in viel besseren Händen. Sie dirigierte alles. Die Hochzeit war wunderschön", fügte er hinzu. "Es war fast wie eine Überraschungshochzeit, weil ich keine Ahnung hatte, was die Hälfte der Dinge sein würde, als ich ankam", erinnerte er sich lachend.

Die Zeremonie soll aber ohnehin sehr schlicht gewesen sein. Sie hatte auf einer Dachterrasse eines Hotels in der Stadt Fargo im Heimatstaat des Paares North Dakota stattgefunden. Im Anschluss feierten Josh und Audra mit einer Handvoll Freunden ganz bodenständig in einer Kneipe.

Getty Images Josh Duhamel und Audra Mari, September 2022

Getty Images Josh Duhamel , Februar 2022

Instagram / audramari Josh Duhamel und Audra Mari im Januar 2022

