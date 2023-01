Wie lief Claudia Effenberg und Verenas Dschungelprüfung?

Über wie viele Sterne konnten sich die Camper am sechsten Tag freuen? Bereits die ersten Folgen des Dschungelcamps liefern Topquoten. Grund können die Streitigkeiten zwischen den prominenten Bewohnern sein – besonders Claudia Effenberg (57) und Verena Kerth (41) sorgten schon für den ein oder anderen Zoff. Ob die beiden mit Tessa Bergmeier (33) deshalb an die Dschungelprüfung heranmüssen? So haben sich die drei in der heutigen Challenge geschlagen!

Im Spiel "Pfui-Dora" mussten sich die Ladys an insgesamt sechs Köstlichkeiten versuchen. Begleitperson Papis Loveday (46) stellte ihnen die Gerichte zu und entschied, wem er welches Essen vor den Teller setzten wollte – pro Delikatesse konnten sie zwei Sterne absahnen. Claudia scheiterte an einer Scheibe Schweine-Nase mit Strandwurm und an "Faultaschen mit Schauerkraut". Ihre Kolleginnen dagegen bewiesen deutlich mehr Beharrlichkeit: Tessa verwehrte die erste Portion Kuh-Urin mit drei Hühnerherzen – den fermentierten Tofu mit fermentierten Soja-Bohnen und Durian-Soße stopfte sich das Model tatsächlich in den Mund. Mit Würgen und Hartnäckigkeit verspeiste Verena die Spieße mit drei Fischaugen und Schweine-Anus und zu guter Letzt die Mini-Kakerlakenbrötchen.

Am Ende konnten sich die Prüflinge über einige Punkte freuen. "Sechs Sterne, da könnt ihr wirklich stolz drauf sein", wurden Claudia, Verena und Tessa von Moderator Jan Köppen (39) gelobt.

RTL / Stefan Thoyah Verena Kerth bei ihrer Dschungelprüfung

RTL / Stefan Thoyah Tessa Bergmeier bei ihrer Dschungelprüfung

RTL / Stefan Thoyah Claudia Effenberg bei ihrer Dschungelprüfung

