Zum 43. Geburtstag: Jonathan Scott widmet Zooey süßen Post

So süß gratuliert Jonathan Scott (44) seiner Liebsten Zooey Deschanel (43)! Nach dem Ehe-Aus der New Girl-Darstellerin und ihrem Ex-Mann Jacob Pechenik kam sie mit dem Produzenten zusammen. Mittlerweile schweben die beiden seit vier Jahren auf Wolke sieben. So teilen Zooey und Jonathan auch im Netz immer wieder gemeinsame Aufnahmen und beweisen damit ihren Fans, wie verliebt sie sind. Anlässlich Zooeys 43. Geburtstag machte Jonathan seiner Liebsten jetzt eine ganz besondere Liebeserklärung!

Auf seinem Instagram-Account teilte der 44-Jährige ein herzerwärmendes Video: "Für die Frau, die mich zum Lächeln bringt", heißt es in dem Clip, woraufhin niedliche Pärchen-Pics gezeigt werden. "Du wirst einfach immer besser! Happy Birthday, Zooey", betitelte Jonathan den Beitrag. Seine Liebste reagierte prompt in den Kommentaren auf die kleine Diashow: "Ich bin das glücklichste Mädchen!"

Auch Jonathan Zwillingsbruder Drew gratulierte seiner Schwägerin auf der Social-Media-Plattform zum Geburtstag: Die Bilder zeigen Jonathan, Zooey, Drew und dessen Frau Linda bei gemeinsamen Ausflügen wie dem Besuch einer Kostümparty. "Alles Gute zum Geburtstag an die Frau, die meinen Bruder so glücklich macht. Danke, dass du ein toller Mensch bist, Zooey", schrieb Drew zu der Bilderreihe, woraufhin sich die Schauspielerin bedankte.

Getty Images Zooey Deschanel und Jonathan Scott im November 2021

Getty Images Zooey Deschanel and Jonathan Scott im Februar 2020

Instagram / mrdrewscott Zooey Deschanel und Jonathan Scott, dessen Bruder Drew und seine Frau Linda

