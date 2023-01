Angelina Jolies Sohn Pax will als Künstler durchstarten

Wird Pax Thien Jolie-Pitt (19) bald genauso erfolgreich wie seine Eltern? Brad Pitt (59) und Angelina Jolie (47) haben insgesamt sechs Kinder. Eines davon ist Pax. Die Hollywood-Schauspieler adoptieren den vietnamesischen Jungen im Jahr 2007. Eigentlich bleibt der Nachwuchs von Brad und Angelina bis auf wenige Ausnahmen dem Rampenlicht fern. Doch jetzt strebt Pax eine Karriere in der Öffentlichkeit an: Er will als Künstler arbeiten.

Page Six berichtet, dass Pax unter dem Pseudonym Embetto in die Kunstwelt einsteigen möchte. Der 19-Jährige soll unter dem Pseudonym arbeiten, weil er sich nicht auf den hohen Bekanntheitsgrad seiner Eltern verlassen möchte, heißt es. Der Sohn von Brad und Angelina soll es mit der Kunst sogar richtig ernst meinen. Momentan bereite er sich auf seine erste Ausstellung in Tel Aviv, Israel, vor.

Doch in welche Richtung geht die Kunst von Pax? Insider beschrieben gegenüber dem Magazin, dass seine Werke "abstrakt" sein sollen. In der Vergangenheit hat Pax laut People immer wieder schon im Hintergrund bei Filmen von seiner berühmten Mutter Angelina Jolie mitgearbeitet.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney Pax Thien Jolie-Pitt im September 2019

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern Pax, Shiloh, Vivienne, Zahara und Knox

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie, Januar 2007

