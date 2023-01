Model plaudert aus: Sie feierte wilde Party mit Prinz Harry

Ob es Prinz Harry (38) hier ein wenig zu weit getrieben hat? Der jüngste Sohn von König Charles (74) war in seiner Jugend immer für einen Skandal gut. In seiner Biografie "Reserve" spricht er offen über die ein oder andere Entgleisung. Er erzählt auch von seinen verrückten Drogentrips. Doch eine Geschichte lässt er aus: seine Party-Nacht mit dem Model Nicola McLean. Dafür erzählte Nicola jetzt, wie sie mit Harry eine wilde Party-Nacht erlebt hatte.

Im Gespräch mit The Mirror erinnerte sich Nicola an die 30. Geburtstagsfeier des ehemaligen Rugby-Spielers James Haskell (37) 2015, die sie mit ihrem Mann Tom Williams besucht hatte. Unter den Gästen war auch Harry und die drei verstanden sich außerordentlich gut: "Er hat nicht darauf geachtet, was er trank, um professionell und königlich zu bleiben. Er war einfach mit den Jungs unterwegs", meinte das frühere Pin-up-Girl. Letztendlich floss Tequila in rauen Mengen: "Wir haben buchstäblich so viel Tequila getrunken, dass er uns ausging." Draußen sei sie sogar betrunken in einen Busch gefallen und der Herzog von Sussex habe ihr hochgeholfen, wobei sie lauthals lachen mussten.

In dieser Zeit hatte Harry seine Frau Meghan (41) noch nicht gefunden und vertrieb sich die Zeit wohl mit wechselnden Affären. Darunter soll auch ein US-amerikanischer Realitystar gewesen sein. Catherine Ommanney (50) wurde durch "The Real Housewives of DC" bekannt und behauptete schon mehrfach, dem Prinzen sehr nahegekommen zu sein.

Nicola McLean bei der Europa-Premiere von "Der Nussknacker und die vier Reiche" 2018

Prinz Harry, September 2022

Prinz Harry in Kopenhagen im Oktober 2017

