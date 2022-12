Hatte Prinz Harry eine Affäre mit dieser Reality-TV-Beauty?

Lief da mal was zwischen diesen beiden? 2018 kam Prinz Harry (38) unter die Haube – in einer romantischen Zeremonie heiratete er Herzogin Meghan (41). Vor der Beziehung zu der einstigen Schauspielerin genoss der Prinz sein Single-Leben augenscheinlich in vollen Zügen. So werden ihm Liaisons mit Chelsy Davy (37) und auch Cressida Bonas (33) nachgesagt. Doch offenbar gab es da noch jemand anderen: Harry soll auch mit einem Reality-TV-Star angebandelt haben!

Gegenüber The Sun behauptete Catherine Ommanney (50) nun abermals, dem Royal vor einigen Jahren ganz besonders nah gekommen zu sein. Die einstige "The Real Housewives of DC"-Darstellerin erklärte, eine leidenschaftliche Affäre mit Harry gehabt zu haben. Laut Catherine haben sie sich 2006 über gemeinsame Freunde kennengelernt. Damals war der Sohn von König Charles (74) 21 und die TV-Bekanntheit 34 Jahre alt.

Im Januar erscheinen die Memoiren des heute 37-Jährigen. Dass die Affäre dem Buch erwähnt wird, hält Catherine aber für unrealistisch – ohnehin hätte aus den beiden nicht mehr werden können, wie sie glaubt. "Ein Prinz kann nicht mit einer 34-jährigen Mutter von zwei Kindern durchbrennen. Das gehört sich einfach nicht", erklärte sie dazu.

Getty Images Prinz Harry, September 2019

Getty Images Catherine Ommanney im August 2010

Getty Images Prinz Harry, April 2018

