Nach plötzlichem Tod: Lisa Marie Presley wurde beigesetzt!

Lisa Marie Presley (✝54) hat nun ihre letzte Ruhe gefunden! Vor wenigen Tagen machten traurige Nachrichten die Runde: Die Tochter von Elvis Presley (✝42) soll in ihrem Haus einen Herzinfarkt erlitten haben. In einem Krankenhaus kämpften die Ärzte mit allen Mitteln um ihr Leben – letztlich konnten sie die Sängerin aber nicht retten. Woran genau sie starb, ist bisher noch nicht bekannt. Nun wurde Lisa Marie aber bereits beerdigt...

Wie US Weekly nun berichtete, wurde die Musikerin nun zur Ruhe getragen. Demnach wurde sie am heutigen Donnerstag neben ihrem Vater Elvis und ihrem Sohn Benjamin Keough beigesetzt. Bereits vor wenigen Tagen war bekannt gegeben worden, dass Lisa auf der Ranch ihres Vaters – Graceland – ihre letzte Ruhe finden soll. Am Sonntag soll ihr zu Ehren zudem ein öffentlicher Gedenkgottesdienst veranstaltet werden.

2020 hatte sich Lisa Maries Leben schlagartig verändert. Ihr Sohn Benjamin hatte sich das Leben genommen – darüber soll die 54-Jährige nie hinweggekommen sein. "Mein Leben und das meiner drei Töchter, so wie wir es kannten, wurde durch seinen Tod völlig durcheinandergebracht und zerstört", hatte die Ex-Frau von Michael Jackson (✝50) in einem Essay geschrieben, welches People vorlag.

Anzeige

Sipa Press Priscilla, Lisa Marie und Elvis Presley in den 70ern

Anzeige

Getty Images Lisa Marie Presley, Sängerin

Anzeige

Instagram / lisampresley Lisa Marie Presley und Benjamin Keough

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de