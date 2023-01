Nach Trennung: Patrick Romer sucht nun die Frau fürs Leben

Patrick Romer (27) macht sich auf die Suche. Der einstige Bauer sucht Frau-Teilnehmer und Antonia Hemmer (22) machten im vergangenen November ihre Trennung öffentlich. Wie sieht es seitdem aktuell im Liebesleben des Blondschopfs aus? "Es gibt schon ein paar in der engeren Auswahl, aber da möchte ich im Moment noch nicht näher drauf eingehen. Das muss ich erst noch bisschen festigen", erklärte er nun in einem Promiflash-Interview und merkte an, dass die nächste Frau auch die letzte für ihn sein soll.

